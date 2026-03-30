Sahneden Dünyaya Barış Mesajı

Ziynet Sali Sahneyi Büyüledi

Her konserinde muhteşem sahne enerjisi ve performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan Ziynet Sali, Bostancı konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkıları ve sahnede söylemekten keyif aldığı özel repertuarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

Dev Sahne, Büyük Prodüksiyon

Özel tasarlanmış sahnesi ve dev prodüksiyonu ile dinleyicisiyle buluşan Ziynet Sali, Atlantis Yapım imzası taşıyan gecede bitmeyen enerjisi, güçlü sahne performansı ve etkileyici sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Baştan sona coşkunun hiç düşmediği konserde sanatçı, seyircisiyle kurduğu samimi bağla da alkış topladı.

Şıklığıyla da Sahneye Damga Vurdu

Ziynet Sali, gecede Salih Balta ve Sudietuz imzalı kıyafetleriyle kulaklara olduğu kadar göze de hitap etti.

Sahneden Dünyaya Barış Mesajı

Sahne’de İspanyolca bir şarkı söyleyen Ziynet Sali, şarkı öncesi izleyicilere şu sözlerle seslendi: “Bu şarkım… yan yana gelemeyenlere gelsin… Bugün burnumuzun dibinde bir savaş var ve bu savaş dünya barışını tehdit ediyor. Ama ben inanıyorum ki sonunda barış kazanacak. Barış için savaşı körüklemeyen Türkiye’ye ve barış için güçlü bir duruş gösteren İspanya’ya selam olsun. İspanya ile süren 242 yıllık dostluğumuz da bunun en güzel örneği. Haydi şimdi… Barış için mendillerimizi sallayalım ve İspanya’ya kocaman bir Ole! diyelim.”