Hit şarkılarıyla listelerde üst sıralarda yer alan başarılı sanatçı Sefo ile Türk pop müziğinin güçlü seslerinden İrem Derici, prodüktörlüğünü Aerro’nun üstlendiği “Senden Kalanlar” için bir araya geldi.

Yıllardır süren samimi dostluklarıyla bilinen ikili, uzun zamandır beklenen ilk düetlerini dinleyiciyle buluşturdu. Her iki sanatçının sosyal medya paylaşımları, şarkıya olan merakı şimdiden artırdı.

Söz ve müziği Sefo imzası taşıyan, düzenlemesi Aerro tarafından yapılan parça; iki sanatçının güçlü performansı ve etkileyici vokalleriyle dikkat çekiyor. Uzun zamandır merakla beklenen ve her iki sanatçının doğum günlerine denk gelen “Senden Kalanlar”, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen klibiyle de parçanın duygusunu güçlü bir görsellikle aktarıyor.

Birbirini seven iki insanın ne tamamen birlikte ne de ayrı olabildiklerini anlatan “Senden Kalanlar”, tüm dijital platformlarda yayında.