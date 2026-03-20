‘Yeni Nesil Aile’, ‘Semt Çocuğu’ ve Z kuşağının dikkatini çeken ‘NKBİ (Ne Ki Benden İstediğin)’ gibi projelerle yeni nesil hikâye anlatımında öne çıkan şirketin romantik komedi türündeki yeni dizisi Düşes’in okuma provası Rixos Tersane’de gerçekleştirildi.

İki Dakika Creative House’un yeni dikey dizisi Düşes’in oyuncuları, okuma provası için Rixos Tersane’de buluştu. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Melisa Doğu, Yeşim Salkım, Fatma Toptaş, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Özyağcılar, Necati Kutlu, Selda Güdükoğlu ve Yağmur Çelik yer alıyor.

Romantik komedi türündeki dikey dizi ‘Düşes’, izleyiciye ‘Lüks mü, huzur mu?’, ‘Aşk mı, mantık mı?’ sorularını sorduracak, samimi ve bol esprili hikâyesiyle gülümseten bir yolculuk sunacak.

Dizi, mütevazı bir mahallede büyüyen ve sıradan bir hayat süren Yurdagül Şaşmaz’ın hayatındaki büyük dönüşümü anlatıyor. Yurdagül’ün Gül’e dönüşen hikâyesinde izleyici, güldürürken düşündüren bir kadın hikayesine tanıklık edecek.

“Düşes, komedi ve aile hikâyesini bir araya getiriyor”

Düşes’te Yurdagül Şaşmaz karakterine hayat veren Pelin Karahan yeni projeyle ilgili şunları söyledi: “Bu proje aslında çok sıcak bir hikâye anlatıyor. Bir komedi ama aynı zamanda bir aile hikâyesi; bir kadının yeniden ayağa kalkmasını, kendi ayakları üzerinde durarak tekrar yükselişini izliyoruz. Ekip zaten çok güçlü, herkes alanında usta olduğu için ortaya keyifli bir iş çıkacağına inanıyorum. Dikey formatta bir dizi olacak ama prodüksiyon anlamında hiçbir farkı yok. Sanki normal bir dizi ya da film çekiyormuşuz gibi aynı titizlikle çalışıyoruz.”

“Tatlı bir romantik komedi dikey formatta izleyiciyle buluşacak”

Yurdagül’ün mahalledeki ilk aşkı Ömer karakterini canlandıran Seçkin Özdemir ise projeyle ilgili olarak, “Tatlı bir romantik komedi. Dikey formatta izleyiciyle buluşacak bu projede,

günün stresinden uzaklaşacağınız keyifli anlar yaşayacak ve hayata dair bazı dersler çıkaracaksınız. Umarım ortaya çok güzel bir iş çıkacak” dedi.

“Dikey formatta güzel bir proje çıkacağına inanıyorum”

Mahallenin hem bakkalı hem de herkesin sevdiği abisi Fikret karakterini canlandıran usta oyuncu Erdal Özyağcılar da projeye ilişkin görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “Bugüne kadar çok sayıda yatay dizi çektim, şimdi ise ilk kez dikey bir dizide yer alıyorum. Dikey formatın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu mesleği birlikte sürdürdüğümüz arkadaşlarımla yeniden bir araya gelmek beni çok mutlu etti. Sevgili Mustafa Kotan’ın güzel yüreği ve sabırlı yönetmenliği sayesinde bu projeye ‘hayır’ demek benim ve kızım Zeynep için imkânsızdı. Ortaya çok güzel bir iş çıkacağına inanıyorum.”

“Düşes, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor”

İki Dakika Creative House Kurucusu İlkin Kavukcu, Düşes’in hikâyesini şu sözlerle anlattı: “Düşes, hayatına yeniden yön veren bir kadının hikâyesini anlatıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla hayata geçen özel bir proje. İki Dakika Creative House olarak dünyada giderek yükselen bir trend haline gelen dikey dizilerde yeni bir kulvar açtığımıza inanıyoruz. Bu formatın yüksek prodüksiyon kalitesi ve güçlü oyuncularla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Düşes bizim için çok kıymetli bir iş.”

Çekimleri Mart ayında tamamlanacak olan Düşes’in Mayıs ayında İki Dakika Creative House sosyal medya kanallarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

İki Dakika Creative House hakkında

Türkiye, Avrupa ve MENA bölgesinde dikey dizilere odaklanan ilk medya & eğlence şirketi ve yeni nesil mobil hikâye fabrikası İki Dakika Creative House, profesyonel yayın anlayışı ile mobil odaklı, seri yapıda yerli içerikleri üreterek her biri sadece iki dakikalık dikey hikayelerle yüksek erişimli yayınları hayata geçiriyor. Yakın plan çekimlere ve samimi anlatıma odaklanarak; oyuncuların izleyiciyle kişisel bir bağ kurmasını sağlayan İki Dakika Creative House, mobil kullanıcıların hızlı tüketim alışkanlıklarına hitap eden yapımları ve kısa içeriğiyle izleyiciye ‘hızlı, bağımlılık yaratan’ bir deneyim sunuyor.