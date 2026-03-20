Anahtar Parti Şanlıurfa İl Başkanı Metin Baydar, Siverek ilçesinde Bucak Jandarma Karakolu’nda görev yapan kahraman Jandarma Uzman Çavuşun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti. Baydar, vatanın huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan güvenlik güçlerinin her zaman milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.



MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN



Metin Baydar açıklamasında, “Görevi başında büyük bir özveriyle hizmet eden kahraman jandarmamızın vefatı hepimizi derinden sarsmıştır. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.



AİLESİNE VE TEŞKİLATA BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Baydar, hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş için başsağlığı dileklerini ileterek, “Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Jandarma Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.



Metin Baydar, güvenlik güçlerinin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı.

