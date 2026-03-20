

Osmanlı döneminden günümüze miras kalan ve ihtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarının hayırseverler tarafından ödenmesini esas alan "Zimem Defteri" geleneği, İstanbul Valiliği koordinesinde bu yıl da yaşatıldı. İstanbul’un 39 ilçesinde yürütülen çalışma kapsamında, 2 bin 150 bakkalda borcu bulunan 32 bin 345 ailenin toplam 73 milyon 500 bin liralık veresiye borcu tamamen kapatıldı.

Vali Davut Gül Bakkalları Ziyaret Etti

Ramazan ayının son gününde Fatih, Sancaktepe, Beykoz, Kağıthane, Güngören, Bayrampaşa, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerindeki mahalle bakkallarını ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, geleneğin detaylarını yerinde inceledi. Kaymakamlar ve hayırseverlerin eşlik ettiği ziyaretlerde, veresiye defterlerindeki borç kalemleri tek tek kontrol edilerek tutanak karşılığında ödemeler gerçekleştirildi.



"Amacımız Hemşehrilerimizi Borçsuz Bayrama Kavuşturmak"

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, dayanışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:



"İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda kaymakamlarımız ve hayırseverlerimizle birlikte Zimem Defteri uygulamamızı yaptık. Hemşehrilerimizin bakkallara olan borçlarını ödemeye gayret ediyoruz. Bunun birkaç amacı var; birincisi Ramazan yardımlaşma ve paylaşma demektir. Bayrama girerken hemşehrilerimizi borçsuz olarak bayrama kavuşturmak istiyoruz. İkincisi, hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği kaynakları şeffaf bir şekilde yerine ulaştırmış oluyoruz. Muhtarımızdan, kaymakamımızdan ve sosyal hizmet uzmanlarımızdan oluşan bir ekip, tespit edilen borcu tutanak karşılığında teslim alıyor ve parayı ödeyerek hayır sahibine gerekli bilgiyi veriyor."

"Sağ Elin Verdiğini Sol El Görmüyor"

Vali Gül, geleneğin ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahiplerinin deşifre edilmediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bakkallara afişimizi asıyoruz; borcu olan kişiler borçlarının ödendiğini bu saat itibarıyla görmüş oluyorlar. Böylece hem hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyoruz hem de sağ elin verdiğini sol el görmemiş oluyor. Bizim asli vazifemiz; fakir fukaranın, garip gurebanın derdine çare bulmak. Bunu bazen kamu imkanlarıyla bazen de STK'lar ve hayırseverlerle yapıyoruz. Allah iyi insanların sayılarını artırsın. Şimdiden bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum."



Mahalleli Kararı Sevinçle Karşıladı

Kendi bakkalındaki 141 bin liralık borcun tamamının kapatıldığını belirten mahalle bakkalı Ferdi Sungur, "40 ailenin borcu silinecek. Herkes çok sevinecek ve mutlu olacak. Bir müşterimiz toplama yaparken gördü ve gidip ailesine haber verdi, hemen sevinçle aradılar. Valimiz veresiye borçlarını kapatarak vatandaşımıza çifte bayram yaşattı. Ödeyenlerin kesesine bereket" ifadelerini kullandı.

HABER: İSTANBUL/TEKHA