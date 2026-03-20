İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre liderler; Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Bölgesel İstikrar ve Barış Vurgusu

Görüşmede Türkiye’nin bölgedeki çatışmalara yönelik barış odaklı çözüm gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, huzur ve istikrarın tesisi için adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Pakistan’ın güvenliğinin Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çeken Erdoğan, kalıcı istikrar adına ortak çalışmaların süreceğini belirtti.

Mescid-i Aksa ve Afganistan Gündemi

Liderlerin Afganistan’daki son duruma dair görüş alışverişinde bulunduğu görüşmede, Kudüs’teki gelişmelere de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, İslam dünyasının bu durum karşısında sessiz kalamayacağını ifade etti.

Görüşme sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

HABER: ANKARA / TEKHA