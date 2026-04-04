Murat Kurum tarafından açıklanan yeni kentsel dönüşüm destek paketi kapsamında, evini yenilemek isteyen vatandaşlara önemli finansman imkânları sunulacağı duyuruldu. İstanbul başta olmak üzere 6 ili kapsayan “İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi” çerçevesinde hayata geçirilen destek programıyla birlikte, riskli yapıların yenilenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında sağlanacak kredi desteğiyle birlikte vatandaşların daha güvenli ve dayanıklı konutlara kavuşması amaçlanırken, ödeme kolaylıkları ve uzun vade seçenekleriyle başvuru sürecinin geniş kitlelere ulaşması planlanıyor. Açıklanan detaylara göre, proje yalnızca finansman desteği sunmakla kalmayacak, aynı zamanda farklı sosyal gruplara yönelik avantajlar da içerecek. Yetkililer, sürecin hızlı ilerleyeceğini ve başvuruların başladığını belirtti.

3 Milyon TL’ye Kadar Destek Sağlanacak

Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara 3 milyon TL’ye kadar kredi desteği verileceği açıklandı. Bu destekle birlikte riskli yapıların yenilenmesi sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

1 Yıl Ödemesiz 180 Ay Vade

Projede dikkat çeken en önemli detaylardan biri ödeme kolaylığı oldu. Buna göre, inşaat süresi boyunca 1 yıl ödeme yapılmayacak. Vatandaşlar evlerine yerleştikten sonra ödemelere başlayacak. Ayrıca 180 ay vade imkânı sunulacak.

Düşük Faiz Oranı Sunulacak

Kredi desteği kapsamında aylık %0,69 faiz oranı uygulanacak. Bu oranla birlikte yıllık maliyetin %10’un altında kalacağı belirtildi.

Özel Gruplara Ek İndirimler

Proje kapsamında bazı gruplara ek avantajlar sağlanacak. Tek konut sahipleri, düşük ve orta gelirli vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler, emekliler ve engelliler için ek faiz indirimleri uygulanacak. Ayrıca enerji verimliliği yüksek binalar için de ekstra indirimler sağlanacak.

Başvuru Şartları Ve İller Açıklandı

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların icra veya haciz kaydının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca kredi taksitinin hane gelirinin %70’ini geçmemesi şartı aranıyor. Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerinde başvurular alınmaya başlandı. Başvurular ilgili ofisler ve resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: TEKHA