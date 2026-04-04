Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık alanındaki yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Kâhta Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan anjiyo ünitesi, hizmete açıldı.

Yeni hizmet sayesinde kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir eksikliğin giderilmesi hedefleniyor. Kâhta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Akel, yaptığı açıklamada, ilçede sağlık hizmetlerinin her geçen gün güçlendiğine dikkat çekti.

Başhekim Akel, 'Hastanemiz bünyesinde Sağlık Bakanlığımızın, milletvekilimizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün büyük destekleriyle anjiyo merkezimizi açarak Kâhtalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Bu önemli yatırım sayesinde vatandaşlarımız artık kalp damar hastalıklarıyla ilgili pek çok işlemi ilçemizde yaptırabilecek' dedi.

Uzman hekim sayısının artırıldığını da vurgulayan Akel, 'Hastanemize kazandırdığımız yeni uzman hekimlerle birlikte hem hizmet kalitemizi yükseltiyor hem de daha fazla hastaya hızlı ve etkin şekilde ulaşabiliyoruz. Böylece özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda zaman kaybının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın tedavi için başka illere gitme zorunluluğunu önemli ölçüde azaltıyoruz. Bu durum hem hastalarımız için büyük bir kolaylık sağlıyor hem de sağlık sistemine yükü hafifletiyor. Kahta'da sağlık hizmetlerini daha ileriye taşımak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek' diye konuştu.

Kâhta'ya kazandırılan sağlık yatırımının bölge için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, 'Sağlık alanında yapılan her yatırım, vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Kahta Devlet Hastanemizde hizmete açılan Anjiyo Ünitesi ile birlikte hemşerilerimizin başka illere gitmeden modern sağlık hizmetlerine ulaşabilecek olması bizleri son derece memnun etmektedir. Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyor, Kâhta'mıza hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Yeni açılan Anjiyo Ünitesi ile birlikte Kâhta Devlet Hastanesi'nin bölgedeki sağlık hizmetlerinde önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Açılışa, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürkan Çadır, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi ve beraberindeki heyetin katıltıldı.