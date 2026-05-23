Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Akıllı Şehir Dönüşüm Çalıştayı'na katılarak akıllı şehircilik alanında yürüttüğü çalışmaları ve dijital dönüşüm projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Çalıştay kapsamında Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Aşkın Karaaslan tarafından gerçekleştirilen 'Kahta Akıllı Şehir Strateji Planı: Dijital Dönüşüm ve İyi Uygulama Örnekleri' başlıklı sunumda; Kahta Belediyesi'nin son dönemde hayata geçirdiği dijital belediyecilik uygulamaları, Kent Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısı, yapay zekâ destekli analiz sistemleri, veri tabanlı yönetim anlayışı ve saha uygulamaları detaylı şekilde anlatıldı.

Sunumda özellikle; kurum içerisinde oluşturulan dijital altyapılar, CBS entegrasyonları, akıllı ulaşım uygulamaları, veri tabanlı planlama süreçleri ve düşük maliyetle yüksek verim sağlayan yenilikçi çözümler katılımcıların ilgisini çekti. Kahta Belediyesi'nin teknolojiyi sahaya entegre eden uygulamalarının yerel yönetimlerde örnek model oluşturduğu ifade edildi.

Programa Belediye Meclis Üyesi Sait Ali Saray ile birlikte Kahta Belediyesi CBS ekibi de katılım sağlayarak teknik çalışmalar ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Çalıştaya ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Akın Kısa'nın da katılım sağlaması, organizasyonun teknik ve kurumsal önemini artırdı.

Dijital dönüşümün sadece teknoloji yatırımı olarak değil, vatandaş memnuniyetini artıran bir hizmet modeli olarak gördüğünü belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 'Göreve geldiğimiz günden itibaren Kahta'da klasik belediyecilik anlayışının ötesine geçerek teknoloji odaklı, sürdürülebilir ve veri tabanlı bir yönetim modeli oluşturmayı hedefledik. Dijital dönüşümü yalnızca teknolojik bir yatırım olarak değil; vatandaş memnuniyetini artıran, hizmet kalitesini yükselten ve kaynakları daha verimli kullanmayı sağlayan güçlü bir belediyecilik anlayışı olarak görüyoruz. Kahta Belediyesi olarak geliştirdiğimiz projeleri paylaşmaktan ve diğer kurumlarla bilgi alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz' dedi.

Kahta Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürürken; yenilikçi uygulamalarıyla bölgesinde örnek olmaya devam ediyor.