Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Gençlik Kampı kapsamında, 560 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu, 19-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamp programı için Mersin'e uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mersin'deki gençlik kampında düzenlenecek organizasyona; 270 erkek öğrenci, 240 kız öğrenci ve 50 öğretmen katılıyor. Kız ve erkek gruplarının ayrı planlandığı kamp programında gençlerin hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç öncülüğünde gerçekleştirilen kamp organizasyonu, gençlere moral ve motivasyon sağlamanın yanı sıra psiko-sosyal destek sunmayı da amaçlıyor. Kamp süresince öğrenciler; doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri, kültürel eğitimler, grup çalışmaları ve çeşitli atölye faaliyetleriyle dolu dolu bir program yaşayacak.

Gençlerin yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal çevrelerini geliştirmeleri, iletişim becerilerini artırmaları ve unutulmaz hatıralar biriktirmeleri hedeflenen kamp, Kahta Belediyesi'nin gençliğe yönelik önemli sosyal projeleri arasında yer aldı.

Kamp öncesinde düzenlenen uğurlama törenine; Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı,İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan ve öğrenci aileleri katıldı.

Törende gençlere hitap eden Başkan Hallaç, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, ' Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu kamp; sadece dinlenmeniz ya da eğlenmeniz için değil, aynı zamanda kendinizi keşfetmeniz, güçlü yönlerinizi fark etmeniz ve yeniden umutla dolmanız için önemli bir fırsattır. Burada kuracağınız dostluklar ve kazanacağınız deneyimler hayatınız boyunca sizlere ışık tutacaktır. Kahta Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırla gidin, hayırla gelin. Kamp sürecinde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacağım. Hepinize başarılar ve güzel hatıralarla dolu bir kamp diliyorum' diye konuştu.