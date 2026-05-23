Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, hastanede bulduğu bardağı kafasında parçalayarak kendine zarar veren hükümlü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinde F.A. isimli şahıs, gittiği Çelikhan İlçe Devlet Hastanesi'nde eline aldığı cam bardağı kafasında parçaladı. Kendini yaralayan şahsa ilk müdahale sağlık personeli tarafından hastanede yapıldı. Yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın firari bir hükümlü olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.