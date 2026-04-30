Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde dağlık alanda düşerek yaralanan bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Çat Barajı yakınlarında meydana geldi. Ot toplamak için dağa çıkan Emrah Aslan (30), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralı, kendi imkânlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sarp kayalıklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çeken ekipler, yaptıkları ilk kontrolde Aslan'ın belinde ve ayağında kırıklar olduğunu belirledi.

Ulaşımın güç olduğu bölgeye sevk edilen askeri helikopterle bulunduğu yerden alınan yaralı, Malatya'daki hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

