Elazığ'da düzenlenen genel kurul toplantısına Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabipler Odası üyelerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Genel kurulda hem oda faaliyetleri hem de bölgedeki sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Toplantının, meslek örgütü içi demokratik işleyişin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Adaylardan seçim öncesi mesajlar

Seçim öncesinde konuşan Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Hacı Bayram Tosun, görev süresi boyunca hekimlerin mesleki hakları ve çalışma koşullarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Tosun, seçim sürecinin meslek dayanışması açısından önemine dikkat çekerek diğer adaylara başarılar diledi.

Tabipler Odası Başkan Adayı Dr. Abdulsamet Çam ise genel kurulun bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, hedeflerinin şehirde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu dile getirdi. Çam, meslektaşların ortak akılla hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Seçimde iki liste yarıştı

Genel kurul kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde iki liste yarıştı. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hacı Bayram Tosun 148 oy alarak başkanlığa seçildi. Diğer aday Dr. Abdulsamet Çam ise 81 oy aldı.

Yeni yönetim kurulları açıklandı

Seçim sonuçlarının ardından Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabipler Odası'nın yeni dönem yönetim ve kurul üyeleri de belirlendi.

Yönetim kurulu asil üyeleri; Hacı Bayram Tosun, Buğra Can, Necip Pirinççi, Arif Göksal, Mustafa Kahraman, Mikail Kılınç ve Nevzat Gözel'den oluştu.

Denetleme kurulu asil üyeleri Erhan Aygen, Vedat Dağ ve Ümit Karatepe olarak açıklandı.

Merkez konseyi asil üyeleri Buğra Can, Arif Göksal, Mustafa Kahraman, Mikail Kılınç, İslam Bartu Görgülü, Vedat Dağ ve Kemal Yılmaz'dan oluştu.

Haysiyet divanı asil üyeleri ise Ahmet Gülbay, Turgut Yılmaz, Ahmet Eren, Abdurrahman İleri ve Fethi Ahmet Şenol olarak belirlendi.

Yeni döneme ilişkin beklentiler

Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde bölgedeki hekimlerin mesleki haklarının geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor. Ayrıca sağlık politikalarına ilişkin meslek örgütü perspektifinin kamuoyu ile paylaşılması ve bölgesel sağlık sorunlarına çözüm üretilmesi de yeni dönemin öncelikleri arasında gösteriliyor.

Kaynak : PERRE