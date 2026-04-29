Adıyaman'da yapımı süren 3. Çevre Yolu'ndaki asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmaların yürütüldüğü güzergahta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Tutdere, teknik ekiplerle bir araya gelerek süreç hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkan Tutdere, Belediye ekiplerinin sahada titizlikle çalıştığı belirtilirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte şehir içi trafik akışının rahatlatılması ve ulaşım sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Yetkililer, yolun tamamlanmasının ardından vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir ulaşım hattının hizmete sunulacağını ifade etti.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun trafiğe açılması planlanıyor. Belediye ekipleri, asfalt seriminin ardından yol çizgileri ve diğer üstyapı düzenlemelerini de gerçekleştirerek projeyi bütüncül şekilde tamamlamayı amaçlıyor.

