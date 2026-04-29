Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dilencilik faaliyetleri ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Kent düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişilere işlem yapıldı.

Kabahatler Kanunu Kapsamında İşlem

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandığı bildirildi.

Kaldırım İşgallerine Uyarı

Denetimlerde ayrıca kaldırımları işgal eden esnafa da uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, yaya güvenliğinin sağlanması için işgallerin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan Destek

Yapılan uygulamalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, denetimlerin devam etmesini isteyerek zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE