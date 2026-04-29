Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Vartana bölgesinde bir tanıdığı tarafından çağrılan M.K. isimli kişi, gittiği yerde bir grubun saldırısına uğradı. M.K., bıçak ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

Bir grup şahsın saldırısı sonucu yaralanan M.K., kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.