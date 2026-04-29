Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla hissedilir derecede azalacağını duyurarak vatandaşları uyardı. Son tahminlere göre önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Buzlanma kar uyarısı!

Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak, özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiselerinin görülebilir. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunduğu belirtilerek vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip etmesi önerildi.

Beklenen en düşük hava sıcaklıkları

1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara: 3 °C / İstanbul: 8 °C / İzmir: 7 °C / Konya: 7 °C / Kocaeli: 9 °C / Bolu : 2 °C / Samsun: 7 °C / Trabzon: 9 °C / Tokat: 5 °C / Erzurum: 1 °C / Eskişehir: 3 °C / Afyonkarahisar: 3 °C / Balıkesir: 4 °C / Sivas: 5 °C

Kaynak : PERRE