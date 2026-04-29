Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhur İttifakı tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına aday gösterildi. Cumhur İttifakı tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel aday gösterildi.

Adaylık kararının, yerel yönetimler arası koordinasyonun artırılması, kaynak yönetiminin etkinleştirilmesi ve afet sonrası yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Fırat Görgel'in, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen yeniden inşa ve iyileştirme çalışmalarında aktif rol üstlendiği, altyapı ve üstyapı projeleri ile sosyal destek uygulamalarının eş zamanlı yürütüldüğü ifade edildi.

Afet sonrası süreçte geliştirilen konut üretimi, şehir planlama çalışmaları ve sosyal destek mekanizmalarının, Görgel'in yönetim tecrübesi açısından önemli bir referans oluşturduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu birikimin, Türkiye genelinde belediyeler arası iş birliğinin artırılması ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için Millet İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i aday göstermesi bekleniyor.

TBB Başkanlık seçiminin 2 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Ankara'da yapılacağı bildirildi

Kaynak : PERRE