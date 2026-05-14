Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çampınar Köyü sınırları içerisinde yer alan ve proje uygulama alanı olarak belirlenen meralarda yerinde incelemeler gerçekleştirildi. Söz konusu incelemelerin, Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen ve İl Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Türkiye'de Depremden Etkilenen İllerde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi (TARDİP)' kapsamında yapıldığı bildirildi.

Çalışmalarda, proje alanındaki meraların mevcut durumu değerlendirilerek planlanan uygulamalara yönelik teknik incelemeler gerçekleştirildi.

'Tarımsal Üretimin Güçlendirilmesi Büyük Önem Taşıyor'

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde tarımsal üretimin yeniden güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen projelerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Akkan, TARDİP kapsamında yürütülen çalışmalarla meraların verimliliğinin artırılmasının hayvancılığın gelişmesine ve üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, meraların etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik teknik çalışmaların sahada titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

