TBMM Divan Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Tepe ve beraberindeki heyetle birlikte Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Şan, şehirde deprem sonrası artan sağlık ihtiyaçlarını ve yeni yatırım taleplerini doğrudan Bakan düzeyinde iletme fırsatı bulduklarını belirtti.

Milletvekili Şan, 'Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirmek adına oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Deprem sonrası artan ihtiyaçlar ve yeni yatırımlar masaya yatırıldı' dedi.

Hastane ve Personel Talepleri Gündeme Geldi

Görüşmede gündeme getirdikleri temel başlıkları sıralayan Milletvekili Şan, '150 Yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi'nin hizmete açılma sürecini takip ediyoruz. Ayrıca nüfus yoğunluğu ve deprem sonrası yerleşim durumunu dikkate alarak Altınşehir Bölgesi'ne planlanan yeni devlet hastanesi projesinin hızlandırılması talebimizi ilettik. Bunun yanı sıra bazı branşlardaki doktor ihtiyacını ve yardımcı sağlık personeli eksikliklerini de Bakanımızla paylaştık' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şan'dan Bakan Memişoğlu'na Teşekkür

Milletvekili Şan, misafirperverliği ve çözüm odaklı yaklaşımı dolayısıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak : PERRE