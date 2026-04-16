Programa; Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi'nin yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa illerinden Acil Sağlık Hizmetleri başkanları, birim sorumluları ve hastane başhekimleri katıldı.

Bölgesel Koordinasyon Vurgusu

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, acil sağlık hizmetlerinde koordinasyonun önemine dikkat çekerek, 'Bölge illerimizde acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi için ASKOM toplantıları büyük önem taşıyor. Burada alınacak kararlar, hem sağlık çalışanlarımızın iş yükünü azaltacak hem de vatandaşlarımızın hizmete erişimini kolaylaştıracaktır,' dedi.

Toplantıda, bölge illerinde acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ele alındı. Ambulans hizmetleri, hastaneler arası koordinasyon, sevk süreçleri ve bağımlılıkla mücadelede acil sağlık hizmetlerinin rolü masaya yatırıldı. Katılımcılar, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini paylaşarak ortak bir yol haritası belirledi.

Toplantının sonunda alınan kararların bölge illerinde uygulanması için gerekli adımların atılacağı belirtildi. Programın sonunda Prof. Dr. Mehmet Şirik, katılımcı il müdürlerine 6 Şubat depremin simgesi olan Saat Kulesi minyatürünü hediye ederek dayanışma ve hatırlamanın önemine vurgu yaptı.

