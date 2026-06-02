Adıyaman'da basın mensuplarına yönelik önemli bir sosyal destek projesi hayata geçirildi. Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği ile Adıyaman Park Hospital arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, gazetecilerin sağlık hizmetlerine daha kolay ve ekonomik şartlarda erişmesi hedefleniyor.

Protokol, Adıyaman Park Hospital Genel Müdürü Ahmet Gümüş ile Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker tarafından imza altına alındı.

Gazetecilere Sağlıkta Önemli Avantaj

İmzalanan anlaşma kapsamında, Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği üyeleri ve basın kartı sahibi gazeteciler, belirlenen şartlar çerçevesinde hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerinden yüzde 20 indirimli olarak yararlanabilecek.

Protokolün, yoğun çalışma temposu içerisinde görev yapan basın mensuplarının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması ve yaşam kalitelerine katkı sunması amaçlanıyor.

Çeliker: 'Basın Camiası Adına Son Derece Kıymetli'

Protokol töreninde konuşan Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için büyük özveriyle görev yaptığını belirterek, 'Gazeteciler gece gündüz demeden halkın haber alma hakkı için çalışıyor. Sağlık alanında sağlanan bu destek, basın camiası adına son derece kıymetlidir' dedi.

Çeliker, anlaşmanın hayata geçirilmesine katkı sunan Adıyaman Park Hospital yönetimine teşekkür ederek, protokolün tüm gazetecilere hayırlı olmasını temenni etti.

Gümüş: 'Gazetecilere Destek Vermekten Memnuniyet Duyuyoruz'

Adıyaman Park Hospital Genel Müdürü Ahmet Gümüş ise basın mensuplarının toplumun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, 'Basın çalışanları toplum adına önemli bir sorumluluk üstleniyor. Sağlık kuruluşu olarak gazetecilere destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz' diye konuştu.

İmzalanan protokol sayesinde basın çalışanlarının ve dernek üyelerinin sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabileceğini kaydeden Gümüş, sosyal sorumluluk odaklı projelerin devam edeceğini belirtti.

Dayanışmaya Katkı Sunacak

Basın camiası tarafından memnuniyetle karşılanan anlaşmanın, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmesi ve gazetecilerin sosyal haklarının geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Taraflar, iş birliğinin uzun yıllar sürmesi temennisinde bulunarak, imzalanan protokolün Adıyaman basınına hayırlı olması dileğinde bulundu.

