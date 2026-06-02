Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla önemli bir adım atıldı. Kâhta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, artan hasta yoğunluğuna daha hızlı cevap verebilmek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla görüntüleme altyapısını güçlendirdi. Yapılan kapasite artışıyla birlikte merkezdeki röntgen cihazı sayısı 4'e yükselirken, yeni cihazların tanı ve tedavi süreçlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kâhta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta memnuniyetini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce 1 olan panoramik röntgen cihazı sayısına yeni cihazlar eklenerek görüntüleme kapasitesi genişletildi.

Kâhta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Emrah Dikmen, yapılan yatırımla ilgili bilgiler verdi. Dikmen, "Önceden 1 panoramik röntgen cihazımız vardı. Şu an 2 panoramik ve 2 adet periapikal olmak üzere toplam 4 röntgen cihazı ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Hastalarımıza sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla, hastanemiz bünyesindeki periapikal ve panoramik röntgen cihazlarının sayısı artırılmıştır. Güçlendirilen bu görüntüleme altyapımız sayesinde tanı ve tedavi süreçlerinin daha etkin, hızlı ve verimli şekilde yürütülmesini hedefliyoruz" dedi.

Dikmen ayrıca, Kâhta'nın sağlık altyapısının güçlendirilmesine katkı sunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyamanlılar Net