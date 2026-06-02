Siirt'in Eruh ilçesinde yaşanan olay, bölgedeki zorlu coğrafi şartları bir kez daha gözler önüne serdi. Cirav Dağı'nda süt sağdığı sırada kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Meryem D., ambulansın ulaşamadığı noktadan katır sırtında taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Eruh ilçesine bağlı Cirav Dağı bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Meryem D., süt sağdığı sırada aniden fenalaştı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi.

Ancak bölgenin sarp kayalıkları ve geçit vermeyen dağ yolları nedeniyle ambulans belirli bir noktadan ileriye gidemedi. Bunun üzerine coğrafi şartlara hakim ERKUT ekipleri, dik yamaçları ve zorlu patikaları aşarak yaklaşık 3 kilometre yürüdü ve rahatsızlanan kadına ulaştı.

Dağlık alanda yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem D., arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle katır sırtında taşınarak ambulansın bulunduğu noktaya getirildi. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, Eruh Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay, kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşanan zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.

