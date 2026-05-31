Siirt çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son gelen bilgilere göre, çevre yolunda seyir halinde bulunan 65 KD 657 plakalı otomobil ile 37 ABY 810 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Adıyamanlılar Net