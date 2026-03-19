Bayram Boyunca Ücretsiz Ulaşım

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların yanında olan Siirt Belediyesi, arafe günü dahil olmak üzere bayram süresince toplu taşıma hizmetini ücretsiz sunacak.

4 Gün Boyunca Devam Edecek

Belediye tarafından yapılan düzenlemeye göre, ücretsiz ulaşım hizmeti 19 Mart Perşembe günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü saat 00.00’a kadar devam edecek.

Amaç Rahat ve Huzurlu Bayram

Siirt Belediyesi, vatandaşların bayramı huzurlu ve sorunsuz geçirebilmesi adına gerekli tüm hazırlıkları tamamlarken, ulaşımda sağlanan bu kolaylıkla bayram ziyaretlerinin daha rahat yapılması hedefleniyor.

