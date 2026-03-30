Siirt'te 30 Mart 2018'de terör saldırısında şehit düşen 7 güvenlik görevlisi, şehadetlerinin yıl dönümünde Ormanardı köyünde düzenlenen törenle anıldı, Programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, kabirlerine karanfil bırakıldı.

İlk tören, köy şehitliğinde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Törene katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, şehit yakınları ve vatandaşlarla birlikte kabirlere karanfil bıraktı. Anma programının ikinci bölümü ise köy taziye evinde düzenlendi. Siirt İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen imamlarca mevlid-i şerif ve ilahiler okunarak dualar edildi. Şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Tuğgeneral Özmen, şehitlerin hatıralarına ve emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, vatan uğruna şehit olan kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.