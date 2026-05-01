'İnsani yardım girişimleri desteklenmeli'

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Yanar, uluslararası sularda insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Yanar, insani yardım faaliyetlerinin engellenmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, bu tür girişimlerin insanlık adına önemli olduğunu ifade etti.

Sivil yardım çalışmalarının hedef alınmasının uluslararası hukuk ve insan hakları açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Yanar, insani yardımın kesintisiz şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

'Emeğin değeri her şeyin üzerindedir'

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin mesajında ise emeğin ve üretimin toplumların temelini oluşturduğunu belirten Yanar, esnaf ve sanatkârların ekonomik hayatın en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Yanar, üretimin, istihdamın ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, emekçilerin haklarının korunmasının sürdürülebilir kalkınma açısından önemli olduğunu kaydetti.

'Dayanışma ve üretim vurgusu'

Ekonomik ve sosyal hayatın güçlenmesinde dayanışmanın önemine dikkat çeken Yanar, esnaf ve sanatkârların desteklenmesinin yerel kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Yanar, açıklamasının sonunda tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, sağlık, huzur ve başarı dileklerinde bulundu.

