Zincirlikuyu'da anma programı düzenlenecek

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Önder için, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anma programı düzenleneceği bildirildi. Anma töreninde merhum Önder'in dualarla yâd edileceği ifade edildi.

'Barışçıl kimliğiyle anılacak'

Yapılan bilgilendirmede, Sırrı Süreyya Önder'in barışçıl kimliğiyle hafızalarda yer edindiği belirtilerek, sevenlerinin özlem ve rahmet duygularıyla bir araya geleceği kaydedildi. Anma programının 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 13.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

