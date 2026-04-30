1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapan Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, emeğin korunması ve adil ücret konularına dikkat çekti.

Alsan, 1 Mayıs'ın yalnızca bir bayram olmadığını, aynı zamanda alın terinin hakkını arama günü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Emeğin değersizleştirildiği, alın terinin her geçen gün daha fazla yok sayıldığı bir dönemde 1 Mayıs'ı karşılıyoruz. Bugün, işçinin, emeklinin, dar gelirlinin geçim mücadelesi her zamankinden daha ağırdır. Peygamber Efendimizin 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce veriniz' buyruğu, emeğe bakışımızın en temel ölçüsüdür.'

Mevcut asgari ücretin yaşam koşulları karşısında yetersiz kaldığını ifade eden Alsan, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

'Bugün belirlenen asgari ücret, temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak, insan onuruna yakışır bir yaşam standardını sağlamaktan mahrumdur. Açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan bir ücret politikası, emeğe saygı değil, emeğin görmezden gelinmesidir.'

Alın terinin korunmasının sosyal devletin temel sorumluluğu olduğunu vurgulayan Alsan, şu çağrıda bulundu:

'Emeğin hakkını teslim etmek, sadece ekonomik değil, vicdani bir zorunluluktur. Üreten, çalışan, ülkesine değer katan her bir emekçimizin hakkı korunmalı; ücret politikaları adalet temelinde yeniden düzenlenmelidir.'

Açıklamasının sonunda tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlayan Alsan, şu ifadeleri kullandı:

'Bu ülkenin gerçek gücü, alın teriyle çalışan insanlarımızdır. Emeğin karşılığını bulduğu, adaletin tesis edildiği bir Türkiye umuduyla tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.'

Kaynak : PERRE