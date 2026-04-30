Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ÇEDES yıl sonu şenlikleri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yoğun katılımıyla Emir Sultan Camii'nde gerçekleştirildi.

Gençlerin bir araya gelerek hem eğlendiği hem de manevi atmosferi paylaştığı programda konuşan İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, 'Her bir öğrenci kardeşimiz yarınımızın garantisi ve geleceğidir' dedi.

Etkinlikte öğrenciler cami bahçesinde çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirirken, program kapsamında katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şenliğe ayrıca, Müftü Yardımcısı Hilmi Benli ve Gençlik Koordinatörü Recep Tanrıverdi de katıldı.

