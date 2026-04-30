Aydın Valiliği görevine atanmasının ardından açıklama yapan Osman Varol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti. Vali Varol, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin takdir ve tensipleriyle Aydın Valiliği görevine atanmış bulunmaktayım. Şahsıma duydukları güven ve tevdi ettikleri bu onurlu görevden dolayı kendilerine şükranlarımı arz ediyorum' dedi.

'Aziz Milletimize Hizmet Etmeyi Nasip Etsin'

Vali Varol açıklamasında, 'Rabbim, yeni görev yerimizde de aziz milletimize hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin' ifadelerini kullandı.

Valiler Kararnamesi Yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliği'ne atanırken, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük Adıyaman Valisi oldu. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

