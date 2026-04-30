Türkav Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren anaokulu ile ilgili açıklamada bulundu. Babar, 3 yaşından itibaren çocukların kabul edildiği anaokulunda 13 öğretmen ve 155 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Özellikle sağlık çalışanlarının çocuklarını güvenle emanet edebildiği bu kurumun, temiz ve güvenilir yapısıyla önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini ifade etti. Açıklamada, kurumun sadece bir eğitim alanı olmadığı, aynı zamanda sağlık çalışanlarının yoğun çalışma temposunda çocuklarının eğitim sürecine destek sağlayan bir yapı olduğu aktarıldı.

Eğitim Hizmeti Sunuluyor

Yusuf Babar, anaokulunun il genelinde önemli bir eğitim hizmeti sunduğunu belirterek, erken yaşta verilen eğitimin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

Müdür Filiz Turaç’ın Çalışmaları

Kurumun müdürü Filiz Turaç öncülüğünde yürütülen çalışmaların önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirten Babar, sağlık çalışanlarının çocuklarına yönelik bu hizmetin eksikliği hissedilen bir alanı tamamladığını dile getirdi.

Teşekkür Mesajı Paylaşıldı

Babar, anaokulunun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, verilen hizmetin toplum açısından önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

Hizmetin Yaygınlaşması Bekleniyor

Bu tür hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirten Babar, sağlık çalışanlarının yaşadığı bir ihtiyacın daha karşılanmasının hedeflendiğini aktardı.

Ziyaret Açıklaması

Ziyaret sırasında gösterilen ilgiden dolayı kurum yönetimine teşekkür eden Babar, çalışmalarında başarılar diledi.

Haber: Adıyamanlılar Net