AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Adıyaman'da Öğretmenevinde düzenlenen 'Halk günü' programı kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıldı. Programda konuşan İl Başkanı Ekrem Çadır, halkın sorunlarına çözüm üretmenin ve vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın siyasi anlayışlarının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Çadır, 'Halkımızın sorunlarına çözüm üretmek ve onlarla hemhal olmak bizim siyasi şuur ve şiarımızın bir gerekliliğidir. Biz, milletimizin hizmetinde olan bir partiyiz. Adıyaman'ın ihtiyaçlarını biliyor, vatandaşlarımızın taleplerine kulak veriyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, şehrimizin geleceğine katma değer sağlayacak vizyoner projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Milletvekili İshak Şan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, teşkilat mensupları da hazır bulundu. Vatandaşlarla samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmelerde, talepler not alındı ve çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

Programın önemine dikkat çeken Çadır, 'Milletvekilimiz İshak Şan'ın öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı buluşmada, hemşehrilerimizle gönülden gönüle köprüler kuruyoruz. Adıyaman'ı birlikte ilmek ilmek dokuyor, vatandaşlarımızla muhabbet bağımızı güçlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Çadır, programın düzenlenmesine katkı sunan Milletvekili İshak Şan başta olmak üzere tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.