Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir depremzede kadın, hak kaybı yaşadığını ileri sürerek eylem yaptı. Bileğine bıçak dayadığı belirtilen kadın, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri tarafından ikna edildi.

Emniyet Ekipleri Müdahale Etti

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadını sakinleştirerek kontrol altına aldı. Yapılan ikna çalışmasının ardından kadın, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'Hak Mahrumiyeti Yaşıyorum' İddiası

Zeliha Badur isimli depremzede kadın, kendisine verilen konut ve arsa konusunda mağduriyet yaşadığını öne sürerek, '509 metrelik arsam var, belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından el konuldu. Vereceğiz dediler ama verilmedi. Bana 2 artı 1 verildi. Diğer hak sahiplerine 3 daire verilirken bana eksik verildi. Daha önce de konuştum, çözeceğiz dediler ama çözülmedi' ifadelerini kullandı.

Badur, yetkililerden sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak : PERRE