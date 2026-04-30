Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir'in Bornova ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Serkan Hızlı için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, şehit polis için başsağlığı dilekleri iletilirken, ailesine ve yakınlarına sabır temennisinde bulunuldu.

Mesajda, 'Aziz şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz' ifadelerine yer verildi. Açıklama, 'Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

