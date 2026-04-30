Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik söyleşi programı gerçekleştirildi. Programda gençlere rol model olacak isimlerin hayat tecrübelerini paylaşması amaçlandı.

Programa konuşmacı olarak katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, öğrencilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı ve deneyimlerini paylaştı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Hallaç, eğitim ve meslek hayatındaki tecrübelerini aktararak azim, kararlılık ve disiplin vurgusu yaptı. Öğrencilere hedef belirlemenin ve bu hedefe yönelik düzenli çalışmanın önemine dikkat çekti.

Programın sonunda, organizasyona katkı sunan okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür edildi.

