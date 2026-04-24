Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekin, eğitim ortamlarında güvenliğin hem fiziki hem de dijital boyutta ele alınacağını belirtti. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından okul güvenliğinin daha kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade eden Tekin, yeni uygulamalarla birlikte risklerin önceden tespit edilerek gerekli adımların atılmasının hedeflendiğini söyledi. Açıklanan düzenlemelerle birlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin daha güvenli bir ortamda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmesi amaçlanıyor.

Ortak Sorumluluk Vurgusu

Konuşmasına son dönemde yaşanan olaylara değinerek başlayan Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerin eğitim sürecindeki rolüne dikkat çekti. Eğitim camiasının büyük bir aile olduğunu belirten Tekin, öğretmenlerin özverili çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Güvenli Okul İklimi İçin Yeni Adımlar

Göreve geldikleri günden bu yana okul güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tekin, güvenli eğitim ortamının oluşturulmasının öncelikli konular arasında yer aldığını dile getirdi.

Okullarda Yeni Güvenlik Önlemleri

Bakan Tekin tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında okul güvenliği hem fiziki hem de dijital alanları kapsayacak şekilde genişletilecek.

Yapay zeka destekli risk analizi ve erken uyarı sistemi kurulacak

Veli randevu sistemi daha etkin hale getirilecek

Okul, aile ve rehberlik iş birliği güçlendirilecek

Velilere yönelik destek danışma hattı oluşturulacak

Dijital esenlik projeleri yaygınlaştırılacak

Rehberlik sistemi yapay zeka desteğiyle güçlendirilecek

Dijital Ve Psikososyal Destek Öne Çıkıyor

Açıklanan tedbirler arasında dijital risklerin takibi ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi dikkat çekti. Yeni uygulamalarla birlikte sahada oluşabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması planlanıyor.