Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre süreç belirlenen tarihler doğrultusunda yürütülecek. Resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenleri kapsayan yer değiştirme sürecinde, başvuruların belirlenen tarihler arasında alınacağı ve atamaların hizmet puanı esasına göre yapılacağı bildirildi. Açıklanan takvimle birlikte öğretmenlerin başvuru ve atama sürecine ilişkin detaylar netleşti.

Başvurular 4-6 Mayıs’ta Alınacak

Duyuruya göre öğretmenler, 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapabilecek. Başvurular yalnızca bu tarihler arasında alınacak.

Atamalar 11 Mayıs’ta Gerçekleşecek

Atama işlemlerinin 11 Mayıs 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı. Atamalar, öğretmen ihtiyacı ve oluşacak yeni ihtiyaç durumuna göre hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları Açıklandı

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıl görev yapmış olması gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için toplamda dört yıllık çalışma süresi şartı aranacak.

Başvurular Elektronik Ortamda

Başvuruların elektronik ortamda yapılacağı bildirildi. Öğretmenlerin başvuru öncesinde hizmet puanı ve özlük bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

Sıra Uygulaması Devam Edecek

Tercihlerine yerleşemeyen öğretmenlerden talep edenler, ilk iki tercihleri için hizmet puanına göre sıraya alınacak. Sıra atamaları belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülecek.

Atama İptali Yapılamayacak

İl içi yer değiştirme sürecinde atama iptali yapılmayacağı ifade edildi. Yer değiştirmeler ve sıraya bağlı atamalar belirlenen süreç içerisinde devam edecek.

Takvim Açıklandı

Süreç kapsamında belirlenen takvim şu şekilde:

Başvurular: 4-6 Mayıs 2026

Atamalar ve sıra kayıtları: 11 Mayıs 2026

Tebligat ve ilişik kesme: 26 Haziran 2026

Sıra ataması (1): 3 Temmuz 2026

Sıra ataması (2): 13 Ağustos 2026