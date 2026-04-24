Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Yangın, kurtarma ve temel yaşam desteği uygulamalarını içeren çalışmada ekipler sahada aktif görev alarak senaryolar üzerinden uygulama yaptı. Tatbikatta ekiplerin koordinasyonu, müdahale hızı ve saha disiplini öne çıktı. Eğitim kapsamında hem yeni hem de deneyimli personelin birlikte görev alması, ekip içi uyumun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte itfaiye ekiplerinin farklı senaryolara karşı hazır olması hedefleniyor.

Tatbikatla Hazırlık Seviyesi Artırıldı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitimlerde, personelin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Yüksek Kat Senaryosu Uygulandı

Tatbikat kapsamında ekipler, yüksek katlı bir alanda mahsur kalan yaralıların tahliyesi için halatlı kurtarma sistemi kurdu. Senaryo doğrultusunda yaralıların güvenli şekilde tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi.

İlk Yardım Ve Müdahale Süreci Öne Çıktı

Tatbikatta yangın ve kurtarma operasyonlarının yanı sıra ilk yardım ve temel yaşam desteği uygulamaları da yer aldı. Ekiplerin hızlı karar alma ve koordinasyon becerileri uygulamalar sırasında dikkat çekti.

Kadın İtfaiyeciler Aktif Görev Aldı

Tatbikatta kadın itfaiye personelleri de sahada aktif rol üstlendi. Zorlu koşullarda görev alan ekiplerin koordinasyonu ve performansı takip edenler tarafından olumlu karşılandı.

Tutdere’den Açıklama

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, itfaiye ekiplerinin eğitim çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, ekiplerin her koşulda hızlı ve doğru müdahale yapabilmesi için bu tür çalışmaların sürdüğünü ifade etti.