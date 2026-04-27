Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) eğitimler sürüyor. Avrupa Birliği finansmanıyla, UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen 'Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında gençler, dijital çağın gerektirdiği alanlarda uygulamalı eğitim alıyor.

40 Öğrenci 3 Farklı Alanda Eğitim Alıyor

DİGEM'de toplam 40 öğrenci, veri analizi, dijital pazarlama ve yapay zeka alanlarında eğitim görüyor. Programın, gençlerin dijital becerilerini geliştirmesinin yanı sıra kariyer planlamalarına da katkı sunduğu ifade ediliyor.

Eğitim programı kapsamında öğrenciler sınıflarında ziyaret edildi. UNDP Saha Koordinatörü Sedat Has, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim sürecine ilişkin bilgi aldı ve gençlerin hedeflerini dinledi.

'Faydalı Ve Güzel Projeler Yapıyoruz'

AKEM öğrencilerinden Muhammed Baran Kaya, eğitim sürecine ilişkin değerlendirmesinde, 'Yaklaşık 2 aydır burada dersler görüyoruz. Faydalı ve güzel projeler yapıyoruz. Anahtarlıklar, telefon tutacakları yaptık, birçok çalışmamız oldu. Bu kursun bana katkısı çok fazla. Bu imkânları bizlere sunan Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ederim.' dedi.

'Gelecek İçin Önemli Bir Fırsat'

Veri analizi eğitimi alan öğrencilerden Ahmet Fırat Erol ise, '3 aylık bir eğitim sürecimiz var. Bu kursların bizlere faydası oluyor. Başta Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aldığımız eğitimler, ilerisi için kendimizi geliştirmemiz adına çok faydalı. DİGEM'lerde ya da belediyelerimizin sunduğu iş alanlarında çalışma imkânı açısından da bizlere katkı sağlıyor.' ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE