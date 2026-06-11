Eğitimci Yazar Dr. Faruk Öndağ, İstanbul'da düzenlenen "Motivasyon Fırtınası" programında LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerle buluştu. Sınav sürecinde motivasyonun, hedef belirlemenin ve stres yönetiminin önemine dikkat çeken Öndağ, öğrencilere başarı yolculuklarında rehber olacak tavsiyelerde bulundu.

Eğitimci Yazar Dr. Faruk Öndağ, İstanbul'da Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde LGS ve YKS öncesi 'Motivasyon Fırtınası' konulu konferans verdi. Programda öğrenciler, Dr. Öndağ'ın konuşmasını büyük bir ilgi ve heyecanla takip etti. Öndağ, öğrencilerin gözlerindeki azim ve kararlılığın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Konuşmasında sık sık somut örnekler veren Dr. Öndağ, başarısız öğrenci olmadığını, sadece rotasını şaşırmış öğrenciler olduğunu vurguladı. Sınav sürecinde paniğe gerek olmadığını belirterek, panikle başa çıkma yöntemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LGS ve YKS'nin sanıldığı kadar zor sınavlar olmadığını ifade eden Dr. Öndağ, bu sınavların daha çok stres yönetimi, soğukkanlılık ve motivasyon gerektirdiğini dile getirdi. Hedefi olmayan bireylerin gerçek performansını sergileyemeyeceğini belirten Dr. Öndağ, inanç ve iradenin başarıda belirleyici olduğunu söyledi.

Sınavlarda hem zor hem de kolay soruların yer aldığını hatırlatan Öndağ, öğrencilerin ilk işaretledikleri şıkkın çoğu zaman doğruya yakın olabildiğini ifade etti.

Anne ve babalara da seslenen Dr. Öndağ, çocukların sınav sürecinde strese sokulmaması gerektiğini vurguladı. 'Son gülen iyi güler' mesajını paylaşan Dr. Öndağ, sürecin sabırla yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Programın sonunda sınav kaygısının yönetimi, nefes ve gevşeme teknikleri üzerine uygulamalı bilgiler verildi. Sınav anında yaşanabilecek stres ve heyecanın doğru yöntemlerle kontrol altına alınabileceği ifade edildi.

Program, Okul Müdürü Kahraman Selçuk'un Dr. Öndağ'a plaket takdim etmesiyle sona erdi. Etkinlik dua ve temennilerle tamamlandı.

Program, okul yönetimi tarafından plaket takdimi yapılmasının ardından tamamlandı.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE