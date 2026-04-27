Kahta Belediyespor U-15 takımı, Adıyaman U-15 Ligi'nde sergilediği üstün performansla önemli bir başarıya imza atarak il şampiyonu oldu.

Final karşılaşmada Adıyaman Uğurspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Kahta Belediyespor U-15 takımı, Adıyaman'ı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Sahaya koydukları mücadele, disiplin ve güçlü takım ruhuyla takdir toplayan genç futbolcular, kendilerinden önceki başarılı jenerasyonların izinden giderek Kahta Belediyespor'un altyapıdaki yükselişini sürdürdü.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, ilçemizde sporun gelişimine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

Başkan Hallaç, elde edilen başarı sonrası yaptığı değerlendirmede; Kahta Belediyespor'un gençlerinin sahada büyük bir özveri ve inançla mücadele ettiğini, bu başarının kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Genç sporcuların ortaya koyduğu azim ve karakterin geleceğe dair umut verdiğini belirten Hallaç, emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti ve destek veren taraftarları tebrik ederek hedeflerinin daha büyük başarılar olduğunu belirtti.

Başkan Hallahç, 'İl şampiyonu olarak bölge şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanan Kahta Belediyespor U-15 takımımıza başarılar diliyor, gençlerimizin aynı kararlılık ve inançla yoluna devam edeceğine inanıyoruz' dedi.