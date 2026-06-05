İlk müdahalesi Kahta Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı, ileri tedavi için Gaziantep'e sevk edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ot biçme makinesine kolunu kaptıran kadın yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Yolaltı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarına yem hazırlamak amacıyla ot balyasını makineye atan F.A. (36), makinede sıkışan balyayı çıkarmaya çalıştığı sırada elini ot biçme makinesine kaptırdı.

Kadının yardım çığlıklarını duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan F.A.'nın bileğinden ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı kadın, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Buradaki müdahalenin ardından F.A., ileri tetkik ve tedavi için Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE