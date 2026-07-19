Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kommagene Uygarlığı'nın önemli anıt mezarları arasında yer alan ve "Kraliçeler Mezarlığı" olarak bilinen Karakuş Tümülüsü, hayata geçirilen aydınlatma projesiyle gece saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahta Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında tarihi ören yeri özel LED sistemleriyle ışıklandırılırken, yaz aylarında serin saatlerde yapılan ziyaretler de artış gösterdi. Yetkililer, uygulamanın başlamasının ardından akşam saatlerinde ören yerini gezen ziyaretçi sayısının 5 bini aştığını açıkladı.

"Gece müzeciliği" uygulaması kapsamında ışıklandırılan ören yerinde, Karakuş Tümülüsü'nün anıtsal sütunları, yürüyüş güzergâhları ve çevresi tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde özel LED sistemleriyle aydınlatıldı. Yapılan çalışma, tarihi alana gece saatlerinde farklı bir görünüm kazandırdı.

M.Ö. 1'inci yüzyıla tarihlenen, yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve 110 metre çapındaki Karakuş Tümülüsü'nde, Kommagene Kralı I. Antiochos'un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka'nın mezarlarının bulunduğu kabul ediliyor.

Aydınlatma çalışmasının tamamlanmasının ardından gece ziyaretleri de başladı. Yetkililer, uygulamanın hayata geçirilmesinden bu yana akşam saatlerinde ören yerini gezen ziyaretçi sayısının 5 bini geçtiğini bildirdi.

6 Şubat depremlerinde zarar gören, Kommagene Kralı II. Mithradates ile kız kardeşi Laodike'nin tokalaşma kabartmasının yer aldığı sütun da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırılarak ziyaretçilere açıldı.

Gece saatlerinde Karakuş Tümülüsü'nü gezen vatandaşlardan Muzaffer Bozkurt, yapılan ışıklandırmanın bölgeye büyük değer kattığını belirterek, "Işıklandırma süper. Akşam ezanı okuduktan sonra bir Allah'ın kulunu burada bulamazdınız. Burada bir misafirimi bile bir çay ikram edebilirim, gezdirebilirim, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Proje Koordinatörü Ömer Çelebi ise projenin yaklaşık 3,5 kilovat enerji gücüyle çalışan üç farklı LED teknolojisi kullanılarak hayata geçirildiğini belirterek, aydınlatma sisteminin tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını söyledi. Çelebi, sadece sütunların değil tümülüs ve çevresinin de aydınlatılarak görsel bütünlüğün sağlandığını, bu çalışmanın Türkiye'de gece müzeciliğinin yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.

Müze Müdürü Mehmet Alkan da gece müzeciliği kapsamında yapılan ışıklandırma çalışmaları sonrasında yaklaşık 5 bin ziyaretçinin akşam saatlerinde Karakuş Tümülüsü'nü gezdiğini belirtti. Yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak hava nedeniyle ziyaretçilerin özellikle gece saatlerini tercih ettiğini ifade eden Alkan, ışıklandırmanın oluşturduğu atmosfer ve sütunlara yansıyan görüntülerin ziyaretçilerin ilgisini daha da artırdığını söyledi.