Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutları yakınında faaliyet gösteren briket üretim tesisleri, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan üretim sırasında oluşan yoğun toz ve yüksek ses nedeniyle bir araya gelen TOKİ sakinleri, eylem yaparak yetkililere çağrıda bulundu.

Mahalle sakinleri, uzun süredir yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek Kahta Belediyesi ile Kahta Kaymakamlığına hem resmi dilekçeler verdiklerini hem de sözlü olarak birçok kez başvuruda bulunduklarını belirtti. Ancak bugüne kadar sorunun çözümüne yönelik herhangi bir somut adım atılmadığını ifade ettiler.

Vatandaşlar, briket üretiminde kullanılan makinelerin çıkardığı yüksek ses ile üretim sırasında oluşan yoğun tozun yaşam kalitelerini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini söyledi. Mahallede yaşayan bazı vatandaşların sağlık sorunları yaşadığını belirten vatandaşlar, evlerinin kapı ve pencerelerini açamadıklarını ve özellikle çocukların bu durumdan büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

TOKİ sakinleri, Çocuklarımız sağlıklı bir ortamda büyüyemiyor. Biz işletmeler kapatılsın demiyoruz. Sadece yerleşim alanlarından uzak, insanların rahatsız olmayacağı uygun bir bölgeye taşınmalarını istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Eylem sırasında taşınan dövizlerde yer alan ifadeler ise dikkat çekti. Vatandaşlar, 'İmdat, ölmek istemiyoruz', 'Bu işkence yeter', 'Bu kader değil, zalimliktir', 'Vicdan, merhamet nerede?', 'Her gün kâbusu yaşıyoruz', 'Sesimizi duyan yok mu?', 'Çocuklar nefes alamıyor' yazılı dövizlerle yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuna duyurmaya çalıştı.

Kaynak : PERRE