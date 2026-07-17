Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Öğretmenevi Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kaza, Kahta ilçesindeki Öğretmenevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı.

Kazanın ardından araçlarda oluşan hasarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE