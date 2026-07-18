Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Mahmut Yıldız, mesaisini cadde ve sokakların temizliğiyle geçirirken, yeteneğini de kentin farklı noktalarındaki duvarlara taşıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü mezunu olan Yıldız, temizlik görevini aksatmadan sürdürürken yaptığı duvar resimleriyle Adıyaman'ın şehir estetiğine katkı sunuyor.

Yaklaşık iki yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Yıldız, her gün çöp konteynerlerini boşaltıp cadde ve sokakların temizliğini gerçekleştiriyor. Günlük görevlerinin ardından ihtiyaç duyulan alanlarda fırçasını eline alan Yıldız, duvarları rengârenk resimlerle buluşturuyor.

Belediyenin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında hayvan barınağı, kreşler ile çeşitli cadde ve sokaklarda duvar resimleri yapan Yıldız, yaptığı çalışmalarla kentin farklı noktalarına estetik bir görünüm kazandırıyor.

Temizlik görevlisi kimliğinin yanı sıra sanatçı yönüyle de takdir toplayan Mahmut Yıldız'ın çalışmaları, vatandaşlardan da beğeni görüyor. Kentin duvarlarını sanat eserlerine dönüştüren Yıldız, şehir estetiğine katkı sunmayı sürdürüyor.