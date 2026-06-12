LGS'ye hazırlanan öğrencilerin uzun bir eğitim dönemini yoğun çalışma temposuyla geçirdiğini belirten Başkan Alsan, sınav gününün öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacağı önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

'Çocuklarımızın geleceği için birkaç saatlik sessizlik büyük önem taşıyor'

Öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Alsan, özellikle sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde devam eden inşaat, altyapı, yol ve benzeri çalışmaların sınav saatlerinde oluşturabileceği gürültünün öğrenciler üzerinde olumsuz etki yaratabileceğine dikkat çekti.

İlgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunan Alsan, 'Çocuklarımızın geleceğini yakından ilgilendiren bu önemli günde, sınav merkezlerine yakın bölgelerde yürütülen çalışmaların sınav saatleri boyunca durdurulması ya da gürültü oluşturmayacak şekilde planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda gösterilecek hassasiyet, öğrencilerimizin sınav performansına doğrudan katkı sağlayacaktır' dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Alsan, sınav süresince yüksek sesli müzikten, gereksiz korna kullanımından ve öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

'Evlatlarımızın hayallerine ulaşmak için ter dökeceği bu önemli günde göstereceğimiz küçük bir hassasiyet, onların geleceğinde büyük bir fark oluşturabilir' diyen Alsan, toplumun tüm kesimlerinin sınav günü öğrencilerin yanında olması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Alsan, 'Aylarca emek veren tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyor, sınava girecek evlatlarımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE