Meta platformlarında yaşanan kesinti dünya genelinde gündem oldu

Başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Avustralya ve Asya olmak üzere birçok bölgede kullanıcılar, Facebook ve Instagram hesaplarına erişemediklerini bildirdi. Bazı kullanıcılar uygulamalardan tamamen çıkış yapıldığını belirtirken, bazıları ise içeriklerin yüklenmediğini ve hesapların geçici olarak kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Uluslararası kesinti takip platformlarında da kısa süre içerisinde binlerce hata bildirimi kaydedildi.

Meta'dan İlk Saatlerde Resmî Açıklama Gelmedi

Kesintinin başlamasının ardından gözler Meta yönetimine çevrildi. Ancak ilk saatlerde şirket tarafından sorunun kaynağına ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Uzmanlar, bu tür geniş çaplı erişim problemlerinin çoğunlukla veri merkezleri, sunucu altyapısı, oturum açma sistemleri veya arka plan servislerinde yaşanan teknik aksaklıklardan kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

Teknoloji çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, sorunun siber saldırıdan ziyade teknik altyapı kaynaklı olabileceği yönünde görüşler öne çıktı. Daha önce de Meta platformlarında benzer küresel kesintiler yaşanmış, şirket bu sorunların önemli bölümünün teknik arızalardan kaynaklandığını açıklamıştı.

Kullanıcılar Alternatif Platformlara Yöneldi

Instagram ve Facebook'taki erişim sorununun ardından kullanıcılar yaşadıkları problemleri diğer sosyal medya platformlarında paylaşmaya başladı. Özellikle X başta olmak üzere farklı platformlarda 'Instagram çöktü mü?', 'Facebook neden açılmıyor?' ve 'Meta çöktü mü?' başlıkları kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Uzmanlar, kullanıcıların bu tür durumlarda uygulamaları silip yeniden yüklemek veya hesap bilgilerini değiştirmek yerine, sorunun genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmelerinin daha doğru bir yaklaşım olacağını belirtiyor.

Daha Önce de Benzer Kesintiler Yaşanmıştı

Meta'nın sahibi olduğu Facebook, Instagram, Messenger ve Threads platformlarında geçmiş yıllarda da dünya çapında erişim problemleri yaşanmıştı. Özellikle 2024 yılında meydana gelen büyük kesintide yüz binlerce kullanıcı uygulamalara erişememiş, Meta yaşanan sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığını açıklayarak özür dilemişti.

Şirketin teknik ekiplerinin mevcut sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürdüğü değerlendirilirken, erişimin birçok bölgede kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor. Meta tarafından yapılacak resmî açıklama ise kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak : PERRE